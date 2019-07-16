На українському Донбасі за час війни пошкоджені понад 20 тисяч будинків — Недава

На підконтрольній Україні території Донбасу за час війни пошкоджено понад 20 тисяч житлових будинків: у Донецькій області - майже 13 тисяч, у Луганській - близько 7,5 тисяч.

Такі дані навів Укрінформу народний депутат Олег Недава, коментуючи ухвалення урядом змін до постанови, що дозволяють отримати від держави матеріальну компенсацію жителям Донбасу, житло яких було пошкоджене або зруйноване під час проведення антитерористичної операції.

“За офіційними даними, зараз на підконтрольних уряду України територіях - 20 354 пошкоджених житлових будинків всіх форм власності. У Донецькій області - 12 921, а у Луганській - 7 433 будинків... 10 липня Кабінет міністрів України ухвалив надзвичайно важливе рішення для розгромленого неоголошеною війною Донбасу - визначено новий порядок отримання грошової компенсації за зруйноване приватне житло”, - сказав депутат.

Недава зазначив, що це рішення уряду “визрівало” чотири роки - з того часу, відколи він разом з керівництвом Донецької облдержадміністрації ініціювали зміни до постанови Кабінету міністрів від 18 грудня 2013 р. № 947 «Про затвердження Порядку надання та визначення розміру грошової допомоги постраждалим від надзвичайних ситуацій, які залишилися на попередньому місці проживання».

Депутат нагадав, що згідно з урядовим рішенням, сума виплати постраждалим визначатиметься за показниками вартості спорудження житла у відповідних областях України, при цьому граничний її розмір становитиме 300 тисяч гривень. Він зауважив, що побудувати 1 кв. м житла у Донецькій області нині, зокрема, коштує 12 446 грн, а у Луганській області – 11 367 грн.

При цьому Недава акцентував на тому, що компенсацію і грошову підтримку зможуть отримати і власники приватних будинків.

«Принципово важливим є положення про надання грошової підтримки або компенсації власникам приватних будинків. Адже раніше через правові колізії вони не могли претендувати на бюджетні кошти. Відтепер компенсація може буде виплачена й з місцевих бюджетів, що значно збільшує можливості її отримання», - сказав депутат.

За його словами, усі необхідні передумови для ефективної реалізації цієї постанови вже створено: складено акти обстеження та реєстри зруйнованого житла.

При цьому Недава зауважив, що необхідну юридичну допомогу та підготовку відповідних документів громадянам, які потребують компенсації за зруйноване житло, він готовий надавати у своїх громадських приймальнях.

Як повідомляв Укрінформ, 10 липня Кабінет міністрів своїм рішенням встановив механізм грошової компенсації за зруйноване внаслідок збройної агресії Російської Федерації приватне житло на підконтрольній Україні території Донбасу.

Для отримання компенсації постраждалі мають подати відповідні заяви і документи до спеціально створених Комісій при обласних державних адміністраціях (обласних військово-цивільних адміністраціях), які будуть приймати рішення про надання грошової компенсації. Форми необхідних документів і порядок розгляду заяв мають бути розроблені Міністерством з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб.

Кошти для забезпечення грошової компенсації за зруйноване житло планується передбачити у державному бюджеті України.

В основу розробленого механізму покладено принципи надання грошової допомоги постраждалим від надзвичайних ситуацій, що передбачені Кодексом цивільного захисту України з урахуванням того, що з 26 січня 2015 року в Донецькій та Луганській областях встановлено режим надзвичайної ситуації державного рівня воєнного характеру.

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