На Закарпатті нарахували майже 54 мільйони збитків від липневої негоди
Про це йшлося на засіданні Регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомляє пресслужба Закарпатської ОДА.
"Сильні опади, град та різкі пориви вітру пошкодили покриття приватних і комунальних будинків, дороги, насадження. Найбільших втрат зазнали сади і зернові культури на полях Ужгородщини та Іршавщини. Загалом, за попередніми розрахунками, загальна сума збитків завданих області становить 53 мільйони 908,97 тис. грн", - йдеться у повідомленні.
Голова облдержадміністрації Ігор Бондаренко звернув увагу членів комісії на необхідності проведення роз’яснювальної роботи серед мешканців щодо необхідності страхування майна на випадок надзвичайних ситуацій природного характеру, які в області стаються доволі часто.
Члени комісії визнали буревій 7 липня надзвичайною ситуацією природного характеру місцевого рівня. Іршавській та Ужгородській райдержадміністраціям доручено невідкладно завершити обстеження пошкоджених негодою житлових будинків та об’єктів інфраструктури і подати інформацію в облдержадміністрацію. Відповідні структури ОДА мають за результатами опрацювання поданих документів терміново підготувати пропозиції щодо джерел фінансування заходів із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Також невідкладно належить вжити першочергових заходів з ремонту пошкоджених покрівель, для чого використати місцеві матеріальні та фінансові резерви. Місцеві бюджети мають надати постраждалим (особливо малозабезпеченим сім’ям) матеріальну допомогу.
Контроль за виконанням ухваленого рішення голова облдержадміністрації залишив за собою.
Як повідомляв Укрінформ, буревій і негода 7 липня призвели до руйнувань і пошкодження житлових будинків, транспортної інфраструктури, систем енергозабезпечення, зв'язку тощо у деяких районах. Найбільше постраждали населені пункти Ужгородського та Іршавського районів, зокрема села Сюрте та Великий Раковець. Президент Володимир Зеленський підписав указ про заходи щодо подолання наслідків негоди в Закарпатській області та доручив уряду забезпечити необхідне фінансування.
Фото: ДСНС