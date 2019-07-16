На Закарпатті нарахували майже 54 мільйони збитків від липневої негоди

На Закарпатті підрахували збитки від буревію, що пронісся регіоном 7 липня. За попередніми даними, сума втрат становить 53 мільйони 908 тисяч гривень.

Про це йшлося на засіданні Регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомляє пресслужба Закарпатської ОДА.

"Сильні опади, град та різкі пориви вітру пошкодили покриття приватних і комунальних будинків, дороги, насадження. Найбільших втрат зазнали сади і зернові культури на полях Ужгородщини та Іршавщини. Загалом, за попередніми розрахунками, загальна сума збитків завданих області становить 53 мільйони 908,97 тис. грн", - йдеться у повідомленні.

Голова облдержадміністрації Ігор Бондаренко звернув увагу членів комісії на необхідності проведення роз’яснювальної роботи серед мешканців щодо необхідності страхування майна на випадок надзвичайних ситуацій природного характеру, які в області стаються доволі часто.

Члени комісії визнали буревій 7 липня надзвичайною ситуацією природного характеру місцевого рівня. Іршавській та Ужгородській райдержадміністраціям доручено невідкладно завершити обстеження пошкоджених негодою житлових будинків та об’єктів інфраструктури і подати інформацію в облдержадміністрацію. Відповідні структури ОДА мають за результатами опрацювання поданих документів терміново підготувати пропозиції щодо джерел фінансування заходів із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Також невідкладно належить вжити першочергових заходів з ремонту пошкоджених покрівель, для чого використати місцеві матеріальні та фінансові резерви. Місцеві бюджети мають надати постраждалим (особливо малозабезпеченим сім’ям) матеріальну допомогу.

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Контроль за виконанням ухваленого рішення голова облдержадміністрації залишив за собою.

Як повідомляв Укрінформ, буревій і негода 7 липня призвели до руйнувань і пошкодження житлових будинків, транспортної інфраструктури, систем енергозабезпечення, зв'язку тощо у деяких районах. Найбільше постраждали населені пункти Ужгородського та Іршавського районів, зокрема села Сюрте та Великий Раковець. Президент Володимир Зеленський підписав указ про заходи щодо подолання наслідків негоди в Закарпатській області та доручив уряду забезпечити необхідне фінансування.

Фото: ДСНС