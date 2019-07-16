Отруєння у луцькій піцерії: 16 осіб досі в лікарні
Укрінформ
Після відвідин піцерії «Фелічіта» у Луцьку з діагнозом гострий гастроентероколіт госпіталізовано ще трьох осіб, крім тих 10, які потрапили до лікарні напередодні.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.
«Станом на 7 годину 16 липня в лікувальному закладі перебувають 13 осіб. Проводиться комплекс протиепідемічних заходів», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що протягом 11-12 липня до обласної інфекційної лікарні з діагнозом гострий гастроентероколіт госпіталізовано 10 осіб, які відвідували піцерію «Фелічіта» у м. Луцьк. 15 липня госпіталізовано ще 3 особи.