Отруєння у луцькій піцерії: 16 осіб досі в лікарні

Після відвідин піцерії «Фелічіта» у Луцьку з діагнозом гострий гастроентероколіт госпіталізовано ще трьох осіб, крім тих 10, які потрапили до лікарні напередодні.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС України. «Станом на 7 годину 16 липня в лікувальному закладі перебувають 13 осіб. Проводиться комплекс протиепідемічних заходів», - йдеться у повідомленні. Читайте також: У Луцьку в піцерії отруїлися 10 осіб Зазначається, що протягом 11-12 липня до обласної інфекційної лікарні з діагнозом гострий гастроентероколіт госпіталізовано 10 осіб, які відвідували піцерію «Фелічіта» у м. Луцьк. 15 липня госпіталізовано ще 3 особи.