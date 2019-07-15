Готував пастки для злодіїв: жителю Рівненщини оголосили підозру через загибель дітей

Органи прокуратури розслідують обставини загибелі двох дітей внаслідок спрацювання вибухового пристрою, встановленого жителем Рівненської області.

Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.

«Дубенською місцевою прокуратурою повідомлено про підозру 59-річному жителю смт Смига у вчиненні кримінальних правопорушень. Встановлено, що чоловік в підсобних приміщеннях на території власного домогосподарства у металевих шафах, в яких зберігав власне майно, у 2017 році розмістив чотири виготовлені власноруч вибухові пристрої на основі мінометних мін часів Другої світової війни. Зробив, так би мовити, «пастки для злодіїв» після того, як його обікрали. 13 липня до нього прийшли 13-річний хлопчик та 11-річна дівчинка, які є внуками його співмешканки. Коли вони перебували у літній кухні, стався вибух в одному із сейфів, який був замкнений, а ключ від нього лежав над ним на полиці. Діти самовільно його відкрили та підірвалися на одній із пасток, у результаті чого загинули на місці», - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що під час вибуху власника господарства вдома не було.

Під час проведення огляду на території господарства виявлено та вилучено 1149 одиниць боєприпасів часів Другої світової війни.

Власника боєприпасів затримано та взято під варту.

Зараз слідчі проводять першочергові невідкладні розшукові дії для з’ясування остаточних обставин трагедії.

Фото: rv.npu.gov.ua