Авто кандидата у депутати замінували страйкбольною гранатою

У Дубно Рівненської області на автомобіль, яким користується кандидат у народні депутати, невідома особа прикріпила страйкбольну гранату.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

"Сьогодні, 15 липня, близько 08:30 до поліції надійшло повідомлення від 30-річної жінки про пошкоджене скло та виявлену страйкбольну гранату на ручці дверей належного їй автомобіля Peugeot 5008. Транспортний засіб був припаркований у дворі багатоповерхівки на вулиці Михайла Грушевського", - йдеться у повідомленні.

Слідчо-оперативна група та працівники вибухотехнічного відділу поліції області за результатами огляду на місці події виявили, що до ручки водійських дверцят невідома особа прикріпила піротехнічний виріб у виді страйкбольної гранати.

Вилучене відправили на експертизу. Окрім того, у транспортному засобі було пошкоджене лобове скло.

Як встановили поліцейські, транспортним засобом користується 31-річний чоловік власниці авто, кандидат у народні депутати.

За фактом вчинення хуліганських дій вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР.

Фото: mvs.gov.ua