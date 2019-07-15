В Одесі запустили опитування для відбору кандидатів на пост голови ОДА

Активісти одеської ГО "Інститут розвитку громадянського суспільства 12" організували опитування у Facebook для конкурсного відбору кандидатів на посаду голови Одеської облдержадміністрації.

Про це на сторінці Інституту розвитку громадянського суспільства 12 у Facebook повідомив його голова Олександр Славський.

"13 липня Президент України Володимир Зеленський публічно пообіцяв конкурс на голову Одеської ОДА. Поки глава держави роздумує, кого розглянути на конкурсі, давайте запропонуємо йому кандидатури. Голосуйте і додавайте пропозиції інших кандидатів, яких вважаєте гідними цієї посади", - звернувся Славський до користувачів соцмережі.

За його словами, усього за два дні в опитуванні "щодо гідних претендентів на посаду голови взяли участь 6 284 осіб".

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До трійки лідерів громадської думки потрапили ексголова ОДА Максим Степанов, депутат Одеської міськради Ольга Квасницька та ексголова Саратської райради Михайло Лев.

Водночас ініціатор акції опитування привернув увагу до подання "голосів за багатьох "кандидатів" користувачами аккаунтів із ознаками фейковості", а також зауважив, що "Facebook не дозволяє проводити справжні репрезентативні опитування, у результатах яких ми могли б бути впевнені".

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Крім того, акцентував Славський, "ряд коментаторів вказав на організованість голосування чиновників державних органів та членів їх сімей (перевірити це не маємо можливості й бажання). Однак своєї мети ми досягли - привернули увагу громадськості до ідеї проведення конкурсу на посаду голови Одеської ОДА, яку висловив Володимир Зеленський".

Не менш важливою, на думку ініціаторів опитування у Facebook, є "розробка проектів програм, концепцій, рішень для будь-якого наступного голови Одеської ОДА. Ми маємо не лише пропонувати ідею проведення відкритого конкурсу, але й висловлювати очікування від діяльності посадовця".

Метою діяльності Інституту розвитку громадянського суспільства 12 додав Славський, є посилення спроможностей громадського суспільства, впливу громадянського суспільства на органи влади".

Як повідомлялося, під час робочої поїздки до Одеси Президент Володимир Зеленський заявив, відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу, що 13 липня не буде призначати нового голову ОДА. "Голову облдержадміністрації буде призначено за конкурсом. Ми маємо такий досвід проведення конкурсу у Львові", - сказав Зеленський.

Про цей конкурс Зеленський написав у соцмережі, запропонувавши користувачам три прізвища. Переможцем опитування став Маркіян Мальський.