На Вінниччині негода сповільнила темпи збирання ранніх зернових - посіви обмолочено на близько 11% площ проти 18% у відповідний період минулого року.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила заступник директора департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Вінницької ОДА Валентина Кирилюк.

«Станом на понеділок по всіх категоріях господарств ранні зернові та зернобобові культури обмолочені на площі 48,9 тис. га, що становить 10,9 % до загальної площі 450,4 тис. га. Торік ми на цей час мали 81,4 тис. га, або 17,7% із запланованих до збирання 459,0 тис. га. Цього року липень вологий, погода не сприяє жнивам, і маємо сповільнення темпів цих робіт», - розповіла Кирилюк.

За її словами, згідно з оперативними даними департаменту, станом на 15 липня аграрії намолотили 235,7 тис. тонн збіжжя при середній урожайності 48,2 ц/га ( проти 360,9 тис. т і врожайності 44,3 ц/га у 2018 році).

З них озимої пшениці обмолочено 13,3 тис. га, що становить 4,1 % до загальної площі. Намолочено – 71,1 тис. тонн при урожайності 53,4 ц/га.

Озимий ячмінь зібрано на 29,6 тис. га, що становить 88,4 % площ посівів. Ужинок склав 146,8 тис. тонн при урожайності 49,6 ц/га. Ярого ячменю намолочено 7,0 тис. тонн при урожайності 36,2 ц/га.

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Що стосується гороху, то цю культуру обмолочено на 4,1 тис. га, або 58,5 % до площ. Зібрано 10,8 тис. тонн, середню врожайність зафіксовано на рівні 26,5 ц/га.

Триває збирання озимого ріпаку. Вже обмолочені 41,9 тис. га, що становить 53,7 % площ посіву,зібрано 119,1 тис. тонн.