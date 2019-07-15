Отруєння повітря в Луцьку: експлуатацію скандальних очисних споруд заборонили

"Враховуючи наявність перевищення гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин (аміаку, сірководню, кислоти оцтової) в атмосферному повітрі поблизу дачного масиву “Світанок” у місті Луцьку, на межі санітарно-захисної зони промислового майданчика №2 ПрАТ “Гнідавський цукровий завод”, 90 м від полів фільтрації, управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області видало припис негайно припинити експлуатацію промислового майданчика №2 (очисних споруд - полів фільтрації) ПрАТ “Гнідавський цукровий завод” та подальше скидання стічних вод", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, Луцька міська рада зверталася до Держпродспоживслужби з проханням видати припис та зупинити роботу ТОВ “Біопаливно-енергетична компанія”, яке розміщує рідкі відходи виробництва на орендованих у Гнідавського цукрозаводу полях фільтрації.

3 липня Луцька міська рада звернулася до прокуратури Волинської області щодо проведення досудового розслідування у зв’язку зі скаргами мешканців Луцька на жахливий сморід, масове погіршення стану здоров’я та нестерпні умови життя та праці. Міськрада просить перевірити діяльність ТзОВ "Біопаливно-енергетична компанія" (Біо-Пек). Згідно зі зверненням, нестерпний сморід з фільтраційних полів ПАТ "Гнідавський цукровий завод", які орендуються ТзОВ "Біо-Пек", дошкуляє жителям Луцька і сусідніх сіл Гірка Полонка і Городище-1 з 2016 р., а останнім часом ситуація ще погіршилася.

Жителі міста за кілька годин зібрали 8200 підписів на підтримку звернення до Прем‘єр-містра України, міністерства екології та природних ресурсів та державної екологічної інспекції України щодо проведення екологічної інспекції заводу “Біо-пек” та вирішення питання про припинення його діяльності.

8 липня міськрада направила звернення до голови Луцької райдержадміністрації Тараса Яковлева про необхідність закриття ТзОВ “Біо-пек” до з’ясування та усунення причин смороду.