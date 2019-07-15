Зсув ґрунту в Одесі: рятувальники повідомили результати пошуків

Рятувальники сьогодні вранці завершили пошукові роботи в Одесі біля моря, де на березі, між центральним пляжем та пансіонатом «Борей», стався зсуву ґрунту.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Станом на 21 год. 35 хв на місці зсуву нікого не знайдено, пошукові роботи призупинені до ранку 15 липня у зв’язку з загрозою подальшого зсуву ґрунту зі схилу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 15 липня пошуки відновили. 15 липня об 11 год. 40 хв пошукові роботи завершені. Нікого не знайдено.

Як повідомляв Укрінформ, 14 липня о 17 год. 28 хв надійшла інформація про те, що у Київському районі м. Одеса між центральним пляжем та пансіонатом «Борей» стався зсув ґрунту зі схилу на узбережжя на площі близько 150 м кв.

Від ДСНС залучено 36 чол. о/с та 7 од. техніки.

Фото: ДСНС