У Маріуполі можна подати заявку про аварійні ситуації через сіті-бота

У Маріуполі городяни відтепер можуть подати заявку про аварійні ситуації через сіті-бота, і ця інформація відразу надходить як у комунальні служби, так і в Контакт-центр для контролю.

Про це 15 липня повідомили в Маріупольській міській раді.

«Через сіті-бота «Назара» тепер можна подати заявку про аварійні ситуації комунального характеру на вулицях міста, в будинках і квартирах. Інформація про такі події відразу надходить як у комунальні служби, так і в Контакт-центр для контролю», - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що для відправки інформації про подію слід скористатися довідкою або меню, також можна ввести фразу: Подати заявку / "Заявка" (російською) і, користуючись підказками чат-бота, сформувати звернення.

Зауваження та пропозиції просять городян надсилати на електронну пошту: info@citybot.pro або заповнити форму на сайті citybot.pro в розділі «Контакти».