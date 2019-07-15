Україну сьогодні заллє дощами з грозами

У більшості областей України в понеділок, 15 липня, очікується мінлива хмарність, дощі, подекуди грози.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"У північних, більшості західних і центральних областей, вдень також місцями в південній частині короткочасні дощі, подекуди грози, у північних, Вінницькій, Хмельницькій та Чернівецькій областях місцями значні дощі", - йдеться у повідомленні.

Температура вдень у західних, північних та Вінницькій областях 19-24°, на решті території 25-28°; на високогір"ї Карпат 9-14°.

У столиці 15 липня теж прогнозують короткочасні дощі. Температура близько 20°. По області очікуються подекуди дощі з грозами.