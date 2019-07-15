У Маріуполі внаслідок дорожньої сварки загинув чоловік

У Донецькій області патрульні затримали підозрюваного у стрілянині на дорозі, внаслідок якої загинув водій.

Про це повідомляє Патрульна поліція у Facebook.

"Подія сталася вчора ввечері по вулиці Правобережній. За попередніми даними, двоє водіїв посварилися, внаслідок чого один з них дістав зброю та кілька разів вистрілив у бік іншого, після чого поїхав", - ідеться у повідомленні.

До приїзду “швидкої” патрульні почали надавати надавати пораненому домедичну допомогу, інші екіпажі відпрацьовували територію.

“Через деякий час патрульні виявили автомобіль ймовірного злочинця та затримали самого чоловіка. Як пояснив затриманий, пістолет він викинув в траву, дорогою з місця злочину”, - повідомили в поліції.

На жаль, поранення виявилося несумісним із життям, згодом потерпілий помер у лікарні.