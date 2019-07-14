На Львівщині відзначили 75-річчя створення УГВР

У селі Сприня Львівської області відзначили 75 річницю створення Української головної визвольної ради (УГВР).

Про це повідомляє прес-служба Львівської облдержадміністрації.

“Щорічно у другу неділю липня у селі Сприня Самбірського району на території спортивно-туристичного оздоровчого комплексу «Прикарпаття» відбуваються урочистості, присвячені Українській головній визвольній раді. Сьогодні, 14 липня, в області відзначили 75 річницю створення найвищого керівного органу українського народу на час революційної боротьби”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначив на заході заступник голови Львівської ОДА Роман Филипів, «здобувши Українську державу в процесі національно-визвольної боротьби, утверджуючи її самостійність у 1917-21 роках, ми пережили об’єднання української нації, підвищення української свідомості. В подальшому – втрата Української держави, захоплення українських земель супроводжувалося і було викликано зневірою і зменшенням цієї свідомості”. За його словами, сьогодні українці не мають права відступати, понижувати градус свідомості, зневіритися.

На Львівщині відзначили 75-річчя Української головної визвольної ради / Фото: Пресслужба Львівської ОДА

У своєму виступі Филипів зацитував слова В’ячеслава Чорновола: «Україна починається з тебе, з кожного щось маленьке – побудуємо велику державу».

Присутні поклали квіти до пам’ятника засновникам Української головної визвольної ради, а також спільно виконали Державний гімн України.

Крім того, відбулася поминальна панахида за борцями за волю України та громадське віче.

Участь в урочистостях з нагоди 75-річчя створення УГВР також взяв Голова Верховної Ради Андрій Парубій.

“Відзначили сьогодні 75 річницю Української головної визвольної ради у селі Сприня, що на Самбірщині - військового парламенту, що керував діями УПА від імені Української держави в буремні часи Другої світової війни”, - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Він зазначив, що на святкуванні була і донька президента УГВР Кирила Осьмака Наталя Осьмак.

Як повідомлялося, УГВР - орган політичного керівництва (протопарламент) українським визвольним рухом, утворений в Україні наприкінці Другої світової війни з ініціативи УПА і ОУН (ОУН(б)).

УГВР була визначена “верховним органом українського народу”, що координував діяльність політичних центрів, керував визвольною боротьбою і визначав напрямки української державної політики, а також репрезентував український народ та його державницькі змагання на зовнішньополітичній арені. Президентом УГВР було обрано Кирила Осьмака.

Установчі збори УГВР відбулися 11-15 липня 1944 року поблизу сіл Недільна та Сприня Самбірського району.

Виконавчим органом УГВР був генеральний секретаріат, який очолював головнокомандувач УПА Роман Шухевич, а потім очолював Василь Кук.

УГВР в окупованій Україні збройною боротьбою керувала через УПА, а через ОУН вела політичну і пропагандистську діяльність.

У 1946 році було проведено бойкот радянських виборів. У жовтні 1949 року УГВР, УПА й ОУН видали «Звернення воюючої України до всієї української еміграції» із закликом активізувати визвольну справу за кордоном.

Більшість членів УГВР в Україні загинула або була заарештована. Тоді ж практично УГВР в Україні перестала існувати.