У Харкові під час руху загорівся автобус з пасажирами
Фото
Укрінформ
У Харкові рятувальники ліквідували пожежу у маршрутному автобусі, який загорівся під час руху.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
"13 липня о 13:50 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу, що у автобусі «Богдан» маршруту №61 сполученням «Центральний ринок – Лиса гора». Транспортний засіб загорівся під час руху по вул. Курилівській міста Харкова. Водій швидко евакуював пасажирів та намагався самотужки загасити пожежу, але спроби були марними", - йдеться у повідомленні.
До місця виклику виїхало два відділення служби порятунку на автоцистернах. На момент прибуття рятувальників було встановлено, що у маршрутці горіли моторний відсік та салон на площі близько 10 кв. м.
О 14:03 пожежу було локалізовано, о 14:07 - повністю ліквідовано. Постраждалих немає. Причина та збитки наразі встановлюються.
Фото: ДСНС