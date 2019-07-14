У Харкові під час руху загорівся автобус з пасажирами

У Харкові рятувальники ліквідували пожежу у маршрутному автобусі, який загорівся під час руху.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"13 липня о 13:50 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу, що у автобусі «Богдан» маршруту №61 сполученням «Центральний ринок – Лиса гора». Транспортний засіб загорівся під час руху по вул. Курилівській міста Харкова. Водій швидко евакуював пасажирів та намагався самотужки загасити пожежу, але спроби були марними", - йдеться у повідомленні.

До місця виклику виїхало два відділення служби порятунку на автоцистернах. На момент прибуття рятувальників було встановлено, що у маршрутці горіли моторний відсік та салон на площі близько 10 кв. м.

О 14:03 пожежу було локалізовано, о 14:07 - повністю ліквідовано. Постраждалих немає. Причина та збитки наразі встановлюються.

Фото: ДСНС