Глава Херсонської ОДА шукатиме заступників через програму LIFT

Новий очільник Херсонської ОДА Юрій Гусєв оголосив про набір голів райдержадміністрацій через програму LIFT і не виключає, що в такий спосіб знайде собі заступників.

Про це Юрій Гусєв заявив під час наради на КПВВ «Чонгар», що відбулася за участі Володимира Зеленського, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми будемо змінювати систему, будемо змінювати повністю підходи. І ми починаємо це робити прямо сьогодні. Від сьогодні стартує програма LIFT», - зазначив Гусєв.

За словами керівника ОДА, голови районних адміністрацій будуть «набиратися виключно через програму LIFT - можливо, навіть заступники голови обласної державної адміністрації».

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Гусєв також висловив сподівання, що Херсонщина буде пілотним регіоном не лише в цьому проєкті. Наступного тижня він пообіцяв запуск принципово нової комунікації з жителями області.