Офіс Президента показав, як Зеленський в Одесі скупався в морі

Президент України разом із членами своєї команди під час візиту до Одеси поплавав у морі.

Відповідне відео у Facebook розмістив Офіс Президента.

“Перед початком напруженого робочого дня в Одесі Президент України Володимир Зеленський та команда його Офісу особисто проінспектували температуру води в Чорному морі”, - йдеться в дописі під відео.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні Володимир Зеленський відвідав Одесу, де провів нараду з питань розвитку морських портів України. На нараді він, зокрема, зажадав від в.о. голови Державної фіскальної служби Олександра Власова написати заяву про звільнення через те, що той, своєю чергою, не звільнив з посад керівників митниць у чотирьох областях.