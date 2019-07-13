Глава Київської ОДА в Ірпені зустрівся з ошуканими інвесторами новобудов

Ошукані інвестори мікрорайону “Благодатний” в Ірпені провели мітинг, на який приїхали голова Київської ОДА Михайло Бно-Айріян, а також тимчасовий виконавець обовʼязків начальника обласної поліції Андрій Небитов.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила представник ініціативної групи інвесторів Наталія Нікітіна.

“Голова обласної держадміністрації пообіцяв нам посприяти у відкритті справи проти винуватців. А Небитов сказав, що розробляється план дій, який включатиме міжнародний розшук одного з них”, - розповіла Нікітіна.

За її словами, на мітинг вийшли майже триста осіб, які представляли близько 1200 потерпілих інвесторів. Вони заявили про наявність схеми, коли висотки зводили не будівельні компанії, а буцімто фізичні особи, що між собою підписують договори (хоча насправді за ними стояли представники колишньої влади міста). Ця схема дозволяє забудовнику не сплачувати податків, а інвесторів залишає без захисту, коли фіктивна фізична особа припиняє будівництво.

“Фізичні особи, які взяли на себе зобов’язання щодо будівництва семи житлових комплексів, що входять у мікрорайон “Благодатний”, усунулися від виконання своїх зобов’язань за договорами з інвесторами. Будинки фактично два роки не будуються. Ми не маємо перспективи отримати житло. Впродовж двох років ми зверталися до міської влади Ірпеня, Київської ОДА, поліції області, натомість справа не розслідувалася, кримінальне провадження не відкривалося”, - повідомила активістка.

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За її словами, реальним забудовником мікрорайону “Благодатний” вважається колишній секретар Ірпінської міськради Ігор Вишняков, однопартієць ексмера Ірпеня Володимира Карплюка.

“Вони розгорнули будівництво мікрорайону “Благодатний”, рекламували продаж квартир, але в результаті люди залишилися без житла. Вишняков, який був одним із засновників будівництва, втік в Іспанію. А Карплюк зараз балотується в депутати Верхової Ради”, - поінформувала Нікітіна.

Вона зазначила, що це вже сьомий масовий мітинг інвесторів. Ця історія набула резонансу, як і історія з аферою “Еліта-Центру” у Києві, де постраждали 1,5 тисячі осіб.

“Про все це ми розповіли на мітингу. Після сьогоднішньої зустрічі з новими керівниками ОДА та обласної поліції ми дуже сподіваємось, що справа зрушить з місця “, - підкреслила представниця ініціативної групи.

Фото: poglyad.tv