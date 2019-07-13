Перші спортивні тестування на Ігри Нескорених 2020 стартували у Львові

У Львові стартували спортивні тестування учасників відбору до національної збірної «Ігри Нескорених», у яких бере участь понад пів сотні учасників – ветеранів, військовослужбовців, добровольців, які отримали поранення чи ушкодження на війні.

Про це повідомляє Міністерство у справах ветеранів.

"Загалом тестування передбачені у трьох містах України (Львів, Одеса, Київ), Львів першим прийняв учасників відбору до національної збірної міжнародних змагань. Сюди завітали ветерани, військовослужбовці із різних куточків України та переважно із західних областей країни", - йдеться у повідомленні.

Тестування учасників відбору до національної збірної "Ігри Нескорених"/Фото: facebook.com/mva.gov.ua

Цьогоріч до команди «Ігор Нескорених» потрапить 20 осіб, що на п'ять більше, ніж було в попередні роки. Вони представлятимуть Україну у 2020 році на Invictus Games The Hague 2020, у шести видах спорту.

Другі тестування відбудуться вже наступної суботи в Одесі, а фінальні - 27 липня в Києві. Тож, для тих, хто бажає долучитись до команди ще є можливість до 20 липня подати заявку, заповнивши анкету https://invictusgames.in.ua/become-a-sportsman