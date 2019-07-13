У Запоріжжі попрощалися з дівчиною, яку підпалив хлопець

У Запоріжжі відбулося прощання з Анастасією Ковальовою, яку облив бензином і підпалив її цивільний чоловік.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Сьогодні, 13 липня, у Свято-Покровському кафедральному соборі зібралися рідні, близькі, друзі дівчини, а також жителі Запоріжжя. Близько півсотні людей провели в останню путь 22-річну Анастасію.

Як раніше повідомлялося, дівчина померла 11 липня в 5-й міській лікарні, куди її було доставлено з опіками 85% тіла. Трагедія сталася ввечері 2 липня у Хортицькому районі Запоріжжя. Молодик приревнував дівчину, хотів налякати, облив бензином, який купив на місцевій заправці. Молода людина знаходиться в СІЗО. Суд заарештував його на 2 місяці.

На лікування Насті гроші збирали "усім миром". Вдалося зібрати близько 500 000 гривень. Батьки Насті вирішили купити на ці гроші обладнання для Запорізького обласного опікового центру.