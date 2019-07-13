У Запоріжжі попрощалися з дівчиною, яку підпалив хлопець

У Запоріжжі попрощалися з дівчиною, яку підпалив хлопець

Укрінформ
У Запоріжжі відбулося прощання з Анастасією Ковальовою, яку облив бензином і підпалив її цивільний чоловік.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Сьогодні, 13 липня, у Свято-Покровському кафедральному соборі зібралися рідні, близькі, друзі дівчини, а також жителі Запоріжжя. Близько півсотні людей провели в останню путь 22-річну Анастасію.

Читайте також: Загибель дітей у пожежі: на Одещині відкрили дві кримінальні справи

Як раніше повідомлялося, дівчина померла 11 липня в 5-й міській лікарні, куди її було доставлено з опіками 85% тіла. Трагедія сталася ввечері 2 липня у Хортицькому районі Запоріжжя. Молодик приревнував дівчину, хотів налякати, облив бензином, який купив на місцевій заправці. Молода людина знаходиться в СІЗО. Суд заарештував його на 2 місяці.

На лікування Насті гроші збирали "усім миром". Вдалося зібрати близько 500 000 гривень. Батьки Насті вирішили купити на ці гроші обладнання для Запорізького обласного опікового центру.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-