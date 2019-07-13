Мер Дніпра прокоментував своє парі з Президентом: "Аеропорт, так аеропорт"

Мер Дніпра Борис Філатов прокоментував своє парі з Президентом Володимиром Зеленським, пообіцявши піти у відставку, якщо Центральний міст міста не відремонтують до 14 вересня.

Про це він написав у Facebook.

«Парі укладено. І якщо 14 вересня міст не поїде відповідно до проектної документації, то я напишу заяву на звільнення», - підтвердив Філатов.

Він зазначив, що коли приймав рішення ремонтувати міст, то розумів всю міру відповідальності. «У мене був вибір: «Зробити - і пожаліти, або не зробити - і пожаліти. Я вирішив зробити», - написав Філатов.

Він додав, що в разі його перемоги Зеленський приїде до Дніпра на День міста (14 вересня).

За його словами, натомість він хотів попросити грошей для міста, адже реконструкцію моста місто веде за власні гроші.

«Взагалі я хотів попросити грошей для міста. Але... З урахуванням того, що Володимир Зеленський сьогодні зрушив питання аеропорту з мертвої точки, то це було б нахабство», - написав мер Дніпра, додавши: "Аеропорт, так аеропорт".

Як раніше повідомляв Укрінформ, у п'ятницю, 12 липня, Президент України Володимир Зеленський і мер Дніпра Борис Філатов уклали парі з добудови Нового моста за два місяці. Програш коштуватиме міському голові посади.

Центральний (Новий) міст - автомобільний міст, що зв'язує центр Дніпра з лівобережною частиною міста (вулицю Коцюбинського і Слобожанський проспект). Відкритий 5-го листопада 1966 р .; його довжина становить 1478 м, ширина 21 м. Цей міст довгий час був найдовшим в Україні.

У 2017 році міськрада Дніпра закрила Новий міст на реконструкцію, яку планували завершити до кінця року. Під час ремонтних робіт неодноразово виникали скандали з підрядником, а кошторис зріс майже на третину.

Зараз ремонтні роботи тривають. Частину моста перекрито.