Отруєння у Сергіївці: 30 дітей лишаються у лікарнях

У лікувальних закладах Одеської області залишається 32 людини, з яких 30 дітей, що отруїлися в смт Сергіївка Білгород-Дністровського району.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Станом на 7 год. 13 липня в лікувальних закладах перебуває 32 особи (з них 30 дітей). Проводиться комплекс протиепідемічних заходів", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, масове отруєння дітей, які відпочивали в оздоровчо-спортивному таборі «Медик-2», сталося в смт Сергіївка Білгород-Дністровського району Одеської області.

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Протягом 11-12 липня до медичних закладів з попереднім діагнозом харчове отруєння звернулися 56 осіб, з них 53 дитини (2002-2010 р.н.).