На Миколаївщині вигоріло майже 18 гектарів сухої трави

У п'яти районах Миколаївської області та місті Миколаєві у п'ятницю вигоріло понад 17,5 га сухостою.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"12 липня до Служби порятунку 10 разів сповіщали про пожежі на відкритих територіях. Займання стались у Вознесенському, Очаківському, Новоодеському, Вітовському, Веселинівському районах та у місті Миколаєві", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що горіла суха трава та сміття на відкритій території площею понад 17,5 га. У всіх випадках причина виникнення пожежі необережне поводження з вогнем.

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Загалом до гасіння пожеж від ГУ ДСНС у Миколаївській області залучалось 33 рятувальники та 10 одиниць техніки. Додатково залучалися водовозка ЗІЛ з бочкою приватного підприємства “Волошин”, місцева пожежна охорона с. Широколанівка та с. Щербані.

Фото: ДСНС