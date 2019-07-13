Майже 70 сімей переселенців отримали квартири в Маріуполі

Керівник МінТОТ Вадим Черниш разом із міським головою Маріуполя Вадимом Бойченком вручили ключі від квартир 68 сім’ям внутрішньо переміщених осіб.

Про це повідомляє пресслужба МінТОТ.

"12 липня 2019 року міністр з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Вадим Черниш із робочим візитом відвідав м. Маріуполь. Під час візиту відбулася урочиста церемонія вручення ключів від квартир 68 сім’ям внутрішньо переміщених осіб", - йдеться у повідомленні.

У Маріуполі Черниш вручив ключі від квартир сімʼям ВПО / Фото: mtot.gov.u

Як зазначається, квартири придбані у рамках реалізації ініційованої МінТОТ постанови уряду №769 за рахунок міського та державного бюджету у співвідношенні 50/50 і зараховані до фонду тимчасового житла Маріуполя.

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У міністерстві підкреслили, що внутрішньо переміщені особи отримують квартири у процесі відбору комісією, куди входять представники міської ради, громадськості, а також міжнародних партнерів.