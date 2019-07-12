Понад сотня харків’ян та активістів громадських організацій вийшли на акцію протесту під відновлений бюст радянського маршала Георгія Жукова, вимагаючи прибрати його.

Про це повідомляє Громадське.

"Активісти скандували «Ні рекомунізації!», «Маршалу смерті місце на кладовищі історії!», «Жуков кат, а не герой!» та інше.

Бюст захищала колона поліції, біля постаменту також зібралися прихильники Жукова, які сперечалися з учасниками акції. Утім, мітинг відбувся спокійно.

У Харкові протестували біля відновленого бюста Жукова/Фото: В'ячеслав Мадієвський, Укрінформ

Активісти зазначили, що вони «не піддадуться впливу (міського голови Харкова - ред.) Геннадія Кернеса та його провокацій проти націоналістично налаштованих харків’ян» і не будуть знову зносити пам’ятник, проте свою позицію продовжать відстоювати.

Як повідомлялось, 2 червня у Харкові протестувальники знесли пам'ятник маршалу СРСР Георгію Жукову, який стояв неподалік Палацу спорту.

Своєю чергою Кернес заявив, що відновить пам'ятник, а поліція відкрила провадження за фактом знесення бюста.

11 липня місцева влада в порушення закону про декомунізацію повернула бюст Жукова на постамент.