У Харкові протестували біля відновленого бюста Жукова
Про це повідомляє Громадське.
"Активісти скандували «Ні рекомунізації!», «Маршалу смерті місце на кладовищі історії!», «Жуков кат, а не герой!» та інше.
Бюст захищала колона поліції, біля постаменту також зібралися прихильники Жукова, які сперечалися з учасниками акції. Утім, мітинг відбувся спокійно.
У Харкові протестували біля відновленого бюста Жукова/Фото: В'ячеслав Мадієвський, Укрінформ
Активісти зазначили, що вони «не піддадуться впливу (міського голови Харкова - ред.) Геннадія Кернеса та його провокацій проти націоналістично налаштованих харків’ян» і не будуть знову зносити пам’ятник, проте свою позицію продовжать відстоювати.
Як повідомлялось, 2 червня у Харкові протестувальники знесли пам'ятник маршалу СРСР Георгію Жукову, який стояв неподалік Палацу спорту.
Своєю чергою Кернес заявив, що відновить пам'ятник, а поліція відкрила провадження за фактом знесення бюста.
11 липня місцева влада в порушення закону про декомунізацію повернула бюст Жукова на постамент.