У Вінниці "замінували" всі дитсадки, лікарні та пологові будинки

У Вінниці через повідомлення про замінування поліція шукає вибухівку в усіх садочках, лікарнях, пологових будинках і торгово-розважальних центрах.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила начальник відділу комунікацій поліції Вінницької оласті Анна Олійник.

"Повідомлення про вибухівку в усіх садочках, лікарнях і пологових будинках Вінниці на електронну адресу ГУ НП у Вінницькій області надійшло о 13.10. Також серед "замінованих" об'єктів згадуються торгово-розважальні центри. Одразу розпочалися передбачені у такому випадку заходи. Наразі вибухотехніки перевіряють ці об'єкти", - повідомила Олійник.

За її словами, правоохоронці встигли перевірити три лікарні і один пологовий будинок, небезпечних предметів там не виявлено.

У зв'язку з великою кількістю "замінованих" об'єктів поліція залучає додаткові сили для евакуації людей.