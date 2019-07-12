Луцька мерія просить державу закрити підприємство, яке отруює повітря

"Луцька міська рада надіслала лист Держпродслужбі у Волинській області з проханням видати припис та зупинити роботу ТОВ “Біопаливно-енергетична компанія”, яке розміщує рідкі відходи виробництва на орендованих полях фільтрації, створюючи осередок забруднення довкілля, до повного очищення полів фільтрації від забрудненого ґрунту та рідин, що створюють нестерпний сморід, та заборонити скид рідких відходів виробництва на поля фільтрації у подальшому", - йдеться у повідомленні.

До листа додано результати перевірки якості атмосферного повітря, згідно з якими виявлено перевищення гранично-допустимої концентрації вмісту аміаку, сірководню та оцтової кислоти.

Як повідомляв Укрінформ, 3 липня Луцька міська рада звернулася до прокуратури Волинської області щодо проведення досудового розслідування у зв’язку зі скаргами жителів Луцька на жахливий сморід, масове погіршення стану здоров’я та нестерпні умови життя та праці. Міськрада просить перевірити діяльність ТОВ "Біопаливно-енергетична компанія" (Біо-Пек). Згідно зі зверненням, нестерпний сморід з фільтраційних полів ПАТ "Гнідавський цукровий завод", які орендуються ТОВ "Біо-Пек", дошкуляє жителям Луцька і сусідніх сіл Гірка Полонка і Городище-1 з 2016 р., а останнім часом ситуація ще погіршилася.

Жителі міста за кілька годин зібрали 8200 підписів на підтримку звернення до Прем'єр-міністра України, Міністерства екології та природних ресурсів та Державної екологічної інспекції України щодо проведення екологічної інспекції заводу “БІО-ПЕК” та вирішення питання про припинення його діяльності.

8 липня міськрада направила звернення до голови Луцької райдержадміністрації Тараса Яковлева про необхідність закриття ТОВ “Біо-ПЕК” до з’ясування та усунення причин смороду.