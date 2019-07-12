ДБР прийшла з обшуками до фіскальної служби та на Харківську митницю

"За попередньою інформацією, чиновники не здійснювали митний контроль за товарами одного з великих міжнародних виробників тютюнової продукції. Крім того, керівництвом ДФС України прийнято рішення про скасування фінансових санкцій стосовно згаданого товаровиробника. Через ці дії державний бюджет можливо недоотримав кошти в сумі близько 630 млн грн", - йдеться у повідомленні.

У відомстві повідомили, що сьогодні було проведено низку санкціонованих слідчих дій: обшуки в Державній фіскальній службі України; обшуки на Харківській митниці ДФС; виїмка документів в Головному управлінні ДФС у Харківській області.

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Кримінальне провадження розпочато за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2. ст. 367 Кримінального Кодексу України – службова недбалість, тобто невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило особливо тяжкі наслідки.