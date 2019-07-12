Зеленський підписав указ про заходи для ліквідації наслідків негоди на Закарпатті

Президент Володимир Зеленський підписав указ про заходи щодо подолання наслідків негоди в Закарпатській області та доручив уряду забезпечити необхідне фінансування.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

"Президент України Володимир Зеленський підписав указ про невідкладні заходи щодо подолання наслідків надзвичайної ситуації природного характеру на окремих територіях Закарпатської області", - ідеться в повідомленні.

Згідно з указом, Президент доручив Кабміну невідкладно вирішити питання фінансування та забезпечення необхідними ресурсами для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків, спричинених надзвичайною ситуацією, нормалізації обстановки на постраждалих територіях Закарпатської області.

Крім того, органам місцевого самоврядування Закарпаття пропонується в установленому порядку вирішити питання фінансування, надання необхідної допомоги для ліквідації наслідків негоди на постраждалих територіях.

В Офісі Президента нагадали, що 7 липня буревій і негода призвели до руйнувань і пошкодження житлових будинків, транспортної інфраструктури, систем енергозабезпечення, зв'язку тощо у деяких районах. Найбільше постраждали населені пункти Ужгородського та Іршавського районів, зокрема села Сюрте та Великий Раковець.