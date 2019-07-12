Після завершення реформи в Україні буде 1400 спроможних ОТГ

Після завершення реформи в Україні буде 1400 спроможних ОТГ

Децентралізація
Укрінформ
Адміністративно-територіальний устрій України після завершення реформи децентралізації передбачатиме 1400 спроможних ОТГ, 92 райони та ще 10 районів, які зараз знаходяться на тимчасово окупованих територіях та в Криму.

Про це на годині запитань до уряду сказав віцепрем’єр-міністр регіонального розвитку Геннадій Зубко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У перспективному оптимістичному напрямку ми бачимо спроможних громад понад 1400, ми бачимо новий субрегіональний рівень. ... Це 92 райони і 10 районів, які знаходяться, на жаль, на тимчасово окупованих територіях та в Криму. Це саме та система адміністративно- територіального устрою, яка дозволить сформувати систему якісного менеджменту, наблизитися до стандартів європейських держав", - сказав Зубко.

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Він зазначив, що така система дозволить за ті кошти, які зараз витрачаються на 465 існуючих районів, залучити компетентний персонал до субрегіонального рівня.

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