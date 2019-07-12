З початку року місцеві бюджети зросли до 139 мільярдів - Зубко

За два квартали року бюджети місцевого самоврядування зросли до 139 млрд грн.

Про це на годині запитань до уряду сказав віцепрем’єр-міністр регіонального розвитку Геннадій Зубко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“За два квартали 2019 року місцеві бюджети знов зросли і на сьогодні складають 139 млрд грн. Це за поточний період. Це означає, що ми можемо вийти на рівень 290 млрд бюджетів місцевих громад до кінця цього року”, - сказав Зубко.

За його словами, у 2018 році бюджет місцевих громад становив 234 млрд грн.

Зубко наголосив, що ці та інші зміни на місцевому рівні стали можливими завдяки ухваленню з 2015 року Верховною Радою низки законів, і висловив сподівання, що наступний склад Верховної Ради буде спроможним ухвалити законодавчі акти, які дозволять завершити реформу децентралізації, зокрема закон про засади адміністративно-територіального устрою, про передачу місцевому самоврядуванню повноважень щодо розпорядження землею, що дозволить залучити до громад інвестиції, закон про службу в органах місцевого самоврядування, а також зміни до Конституції в частині децентралізації.

"Саме ця реформа потребує не просто прийняття в майбутньому законів, а потребує змін до Конституції. Всього 5 сторінок, 9 статей Конституції можуть докорінно змінити ситуацію в Україні і направити її до Європейського союзу, до системи колективної безпеки", - сказав Зубко.