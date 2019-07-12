Голови ОТГ можуть стати новими обличчями, за які змагатимуться партії - Зубко

Новими обличчями в політичних силах, які зараз балотуються до Верховної ради, могли б стати голови об'єднаних територіальних громад, які на практиці знають потреби і проблеми на місцях і мають досвід завоювання довіри у громадян.

Про це на годині запитань до уряду сказав віцепрем’єр - міністр регіонального розвитку Геннадій Зубко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Реформа децентралізації викликає сьогодні живий інтерес... На жаль я не побачив в майбутніх списках політичних партій, які балотуються сьогодні до парламенту, і які є в прохідній частині, голів ОТГ. Я можу сказати, що це саме ті нові обличчя, за які повинна боротися кожна політична партія. Це саме ті люди, які точно знають, як створювати умови, як управляти громадою, як вирішувати питання, і як здобувати довіру людей на місцях. І я думаю, саме під час наступних парламентських виборів буде боротьба за тих людей, які зараз є головами об'єднаних територіальних громад. А можливо голови ОТГ складуть свою політичну силу, яка піде до парламенту і здобуде довіру українців”, - сказав Зубко.

Він повідомив також, що наступного тижня Мінгеріон, експерти з питань децентралізації починають консультації з політичними силами, які продемонструють зацікавленість реформою децентралізації, її станом, майбутньою маршрутною картою і наступними кроками майбутнього парламенту, які дозволять не тільки завершити процес об'єднання громад, а й продовжити секторальні реформи, актуалізувати внесення змін до Конституції, що стосуються питань децентралізації тощо.

"Запрошуємо всі політичні сили з наступного тижня подавати заявки, ми готові зустрічатися, доводити, переконувати і очікувати, що в майбутньому парламенті, в майбутній коаліційній угоді буде складена саме та маршрутна карта, яка дозволить зробити реформу децентралізації абсолютно європейською моделлю", - сказав Зубко.

Він нагадав, що 82% території України вже мають перспективні плани, і країна готова до завершення цієї реформи, з тим, щоб в 2020 році провести місцеві вибори на новій основі, сформувати базовий регіональний, субрегіональний рівні.