В Україні створили 924 об'єднані територіальні громади

Станом на липень в Україні створили вже 924 об'єднані територіальні громади.

Про це на годині запитань до уряду сказав віцепрем’єр-міністр-міністр регіонального розвитку Геннадій Зубко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“924 громади створені на липень, сьогодні вони мають можливість працювати в новій системі менеджменту. Це означає, що вони мають фінанси, вони мають ресурс, можливість складати свою стратегію і управляти своїм майбутнім. У такій системі живуть вже 70% українців, які проживають як в ОТГ, так і в містах обласного значення і обласних центрах”, - сказав Зубко.

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Він наголосив, що в системі, яка вибудована в ході реформи децентралізації, працюють і секторальні реформи — надання адміністративних, соціальних послуг громадянам, освітня реформа, медична реформа на первинній ланці.

Так, за даними моніторингу Мінрегіону, зараз 82% території України покриті перспективними планами, загалом це 1356 ОТГ.