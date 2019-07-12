В Україні створили 924 об'єднані територіальні громади
Про це на годині запитань до уряду сказав віцепрем’єр-міністр-міністр регіонального розвитку Геннадій Зубко, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“924 громади створені на липень, сьогодні вони мають можливість працювати в новій системі менеджменту. Це означає, що вони мають фінанси, вони мають ресурс, можливість складати свою стратегію і управляти своїм майбутнім. У такій системі живуть вже 70% українців, які проживають як в ОТГ, так і в містах обласного значення і обласних центрах”, - сказав Зубко.
Він наголосив, що в системі, яка вибудована в ході реформи децентралізації, працюють і секторальні реформи — надання адміністративних, соціальних послуг громадянам, освітня реформа, медична реформа на первинній ланці.
Так, за даними моніторингу Мінрегіону, зараз 82% території України покриті перспективними планами, загалом це 1356 ОТГ.