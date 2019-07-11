У Луцьку вміст аміаку в повітрі значно перевищує норму

У Луцьку вміст аміаку в повітрі значно перевищує норму

Укрінформ
У Луцьку в районі, де функціонує "Гнідавський цукровий завод", зафіксовано перевищення рівня аміаку.

Про це повідомляє Центр громадського здоров’я України.

"За даними Волинського обласного лабораторного центру МОЗ України, в зоні впливу полів фільтрації ПрАТ «Гнідавський цукровий завод» на території Луцька виявлено значні перевищення гранично допустимих концентрацій аміаку", - йдеться у повідомленні.

Аміак — це безбарвний газ із характерним різким запахом та їдким смаком. Вогненебезпечний, утворює вибухові суміші з повітрям, отруйний. Особливо небезпечний для очей.

Ознаки отруєння аміаком: сильний кашель і задуха; різь в очах; порушення частоти пульсу; почервоніння шкіри; подразнення слизових оболонок та шкіряного покриву.

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Своєчасна та правильно надана перша медична допомога врятує життя потерпілому від аміаку. За підозри ураження не допускайте жодних фізичних навантажень, пийте якомога більше теплого молока, чаю і обов’язково зверніться по медичну допомогу.

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