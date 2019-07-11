У Луцьку вміст аміаку в повітрі значно перевищує норму

У Луцьку в районі, де функціонує "Гнідавський цукровий завод", зафіксовано перевищення рівня аміаку.

Про це повідомляє Центр громадського здоров’я України.

"За даними Волинського обласного лабораторного центру МОЗ України, в зоні впливу полів фільтрації ПрАТ «Гнідавський цукровий завод» на території Луцька виявлено значні перевищення гранично допустимих концентрацій аміаку", - йдеться у повідомленні.

Аміак — це безбарвний газ із характерним різким запахом та їдким смаком. Вогненебезпечний, утворює вибухові суміші з повітрям, отруйний. Особливо небезпечний для очей.

Ознаки отруєння аміаком: сильний кашель і задуха; різь в очах; порушення частоти пульсу; почервоніння шкіри; подразнення слизових оболонок та шкіряного покриву.

Своєчасна та правильно надана перша медична допомога врятує життя потерпілому від аміаку. За підозри ураження не допускайте жодних фізичних навантажень, пийте якомога більше теплого молока, чаю і обов’язково зверніться по медичну допомогу.