Зеленський звільнив 56 голів районів у тринадцяти областях
Укрінформ
Президент Володимир Зеленський звільнив голів 56 районних державних адміністрацій 13 областей.
Відповідні розпорядження №№147/2019-рп — 203/2019-рп опубліковані на сайті глави держави.
Президент звільнив голів РДА у Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Київській, Миколаївській, Полтавській та Рівненській областях.
Також звільнено низку голів РДА Тернопільської, Харківської, Херсонської, Черкаської та Чернівецької областей.