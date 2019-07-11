Начальника Волинської митниці оголосили в розшук

Начальника Волинської митниці Державної фіскальної служби, якого підозрюють у хабарництві та зловживанні службовим становищем, оголосили в розшук.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Київської області.

"Прокуратурою області спільно з працівниками поліції ГУНП у Київській області завершено досудове розслідування стосовно начальника Волинської митниці ДФС, а також двох його підлеглих інспекторів митниці, які отримували хабарі від фізичних осіб за безперешкодний проїзд через державний кордон України. Також задокументовано факт заподіяння державному бюджету збитків у сумі понад 300 тис. грн, внаслідок зловживання начальником Волинської митниці ДФС та інспекторами митного поста своїм службовим становищем", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, як зазначили в прокуратурі, доведено, що у 2017 році через Волинську митницю ДФС з Республіки Польща на територію України реально ввезено спецтехніку. Однак з метою ухилення від сплати до державного бюджету митних платежів посадові особи митниці вивезення товару провели лише на паперах, насправді ж техніка лишилася на території України.

Крім того, начальник Волинської митниці ДФС підозрюється у незаконному придбанні та використанні спеціального технічного засобу для отримання конфіденційної інформації, який вилучений в останнього під час проведення слідчих дій.

Чотирьом підозрюваним митникам, у тому числі керівнику митниці, скеровано повідомлення про можливість ознайомлення із зібраними під час досудового розслідування доказами. Після цього обвинувальний акт за ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем), ч. 3 ст. 368 (Одержання хабаря), ч. 1 ст. 359 (Незаконне використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації) Кримінального кодексу України буде скеровано до суду для розгляду по суті.

Крім того, триває досудове розслідування за фактом вчинення керівником Волинської митниці ДФС кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.182 ККУ (незаконне збирання та зберігання конфіденційної інформації про особу). Він підозрюється у спостереженні за своїм підлеглим працівником - начальником одного з митних постів Волинської митниці ДФС та членами його сім'ї. Вказану інформацію отримував та зберігав з метою скомпрометувати підлеглого у майбутньому. При цьому посадовець порушив низку конституційних прав громадян на недоторканність приватного життя, особисту та сімейну таємницю, зазначили у прокуратурі.

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Там додали: враховуючи, що підозрюваний на виклик не з’явився та його місцезнаходження не відоме, його оголошено в розшук.

За скоєння наведених злочинів фігурантам загрожує покарання до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Раніше, 9 липня, повідомлялося, що Державне бюро розслідувань проводить обшуки у територіальному офісі головного управління Державної фіскальної служби у Волинській області.