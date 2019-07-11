Пожежа на шахті Павлоградвугілля: поліція почала розслідування

Пожежа на шахті Павлоградвугілля: поліція почала розслідування

Укрінформ
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом пожежі на шахті ім. М.І. Сташкова ПрАТ "ДТЕК Павлоградвугілля".

Про це повідомляє Павлоградський відділ поліції Дніпропетровської області.

"Поліцією відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 272 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою). Встановлюються всі обставини події", - йдеться у повідомленні.

Як раніше повідомляв Укрінформ, 10 липня об 11 годині 11 хвилин у с. Мар'їна Роща Петропавлівського району на шахті ім. М.І.Сташкова ПАТ "ДТЕК Павлоградвугілля" у результаті короткого замикання силового кабелю сталося загоряння дерев'яних елементів кріплення 536 північного бортового штреку на горизонті 350 м, в результаті чого 6 гірників з легкими травмами госпіталізовано до лікарні.

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На момент пожежі в шахті перебували 329 гірників, з них 28 на аварійній ділянці. Усіх підняли на поверхню.

Станом на 7 годину 11 липня силами воєнізованих гірничорятувальних загонів Міненерговугілля здійснюється гасіння пожежі, контроль рудничної атмосфери та роботи зі зведення вибухостійких перемичок з метою ізоляції аварійної ділянки.

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