У Слов'янську, Краматорську, Дружківці й Костянтинівці скоротили подачу води

У Донецькій області у зв'язку з ремонтом на магістральному водоводі 11 липня скорочено подачу води у Слов'янську, Краматорську, Дружківці, а також Костянтинівці.

Про це повідомляється на сайтах міськрад цих міст, а також комунального підприємства «Компанія «Вода Донбасу».

«У зв'язку з проведенням ремонтно-відновлювальних робіт на магістральному водоводі діаметром 1400 мм по усуненню двох витоків на ділянці від другого до третього підйому 11 липня з 7.00 можливе скорочення подачі води містам: Слов'янську, Краматорську, Дружківці, Костянтинівці до закінчення ремонтних робіт», - йдеться в повідомленні.