У Харкові відновили пам'ятник Жукову

Пам'ятник маршалу Жукову відновили в Немишлянському районі Харкова.

Про це міський голова Харкова Геннадій Кернес написав у Facebook.

"Як і обіцяв, сьогодні повернули на місце", - написав Кернес, додавши три фото.

Як повідомляв Укрінформ, 2 червня перед початком з'їзду партії Кернеса-Труханова "Довіряй справам" радикальні активісти звалили з постаменту бюст маршала Жукова, що на проспекті Петра Григоренка в Немишлянському районі Харкова. Поліції, яка намагалася перешкодити, було вчинено опір.

Того ж дня Кернес пообіцяв відновити пам'ятник "найближчим часом".

За фактом знесення пам'ятника відкриті кримінальні провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) і ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) КК України. Максимальне покарання винним - до 5 років позбавлення волі.

13 червня поліція провела обшуки вдома у харківських активістів В'ячеслава Дуди та Максима Зінченка.

9 липня Фрунзенський райсуд Харкова не обрав запобіжний захід активісту В'ячеславу Дуді, хоча прокуратура області просила обрати для нього особисте зобов'язання. Сам Дуда не визнав пред'явлену йому підозру, оскільки, за його словами, не брав участі у знесенні пам'ятника.

19 червня більшість депутатів Харківської міськради проголосувала за перейменування проспекту Григоренка на проспект маршала Жукова. Кернес не голосував, однак підписав рішення, яке на наступний день було оприлюднено.

20 червня депутат Харківської міськради Ігор Черняк подав заяву до поліції про зловживання міської влади. Відкрито кримінальне провадження. Український інститут національної пам'яті також звернувся до Генпрокуратури, наполягаючи на скасуванні протиправного рішення.

25 червня в Харкові в нічний час люди, які представилися журналістам як робочі "за згодою", почали замінювати на будинках таблички з ім'ям Петра Григоренка на таблички з ім'ям маршала Жукова.

Поліція, яка прибула на місце події, попросила робочих припинити роботу. Тоді ж активісти громадської організації "Світанок" зняли нові таблички.

Через день комунальники почали встановлювати нові таблички на рівні 3 поверху.

Фото: facebook.com/gennadykernes/