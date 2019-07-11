У Вінниці підозрюваного у зґвалтуванні 7-річної дівчинки узяли під варту

У Вінниці за рішенням суду підозрюваного у зґвалтування 7-річної дівчинки узяли під варту.

Про це повідомляє пресслужба Вінницького міського суду Вінницької області

«Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області 10 липня 2019 року розглянув клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою без можливості внесення застави стосовно 59-річного чоловіка, який підозрюється у зґвалтуванні малолітньої особи (ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України. За результатами повного та всебічного судового розгляду, слідчий суддя ухвалив здійснювати судовий розгляд у закритому судовому засіданні та задовольнив клопотання слідчого й застосував до підозрюваної особи запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 днів, без можливості внесення застави», - йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, наразі тривають слідчі дії.

Читайте також: Ляшко вимагає прийняття законів про реєстр педофілів та їх хімічну кастрацію

Санкція ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України передбачає покарання у виді позбавлення волі строком від 8 до 15 років.

Як повідомляв Укрінформ, зазначений злочин стався 8 червня близько 15.20 в одному з мікрорайонів Вінниці. Постраждала дитина поруч з гаражними приміщеннями гралася разом з 9-річною сестрою. У цей час невідомий напав на дівчинку, затягнув у кущі та вчинив насильницькі дії сексуального характеру.