На Київщині у виправному центрі виявлено численні порушення прав засуджених

В Ірпінському виправному центрі № 132 на Київщині виявлено численні порушення прав засуджених.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Київської області.

“Прокуратурою області за результатами перевірки в державній установі “Ірпінський виправний центр (№ 132)” виявлено численні порушення прав засуджених. Так, адміністрацією установи всупереч вимог Кримінально-виконавчого кодексу України безпідставно не надавались засудженим дозволи на короткочасний виїзд за межі виправного центру для отримання медичної допомоги та лікування, попереднього вирішення питань трудового і побутового влаштування після звільнення, оформлення документів для призначення пенсії та вирішення інших життєво необхідних обставин”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за втручанням прокуратури Київської області засудженим надано відповідні короткочасні виїзди для вирішення зазначених питань, у тому числі 1 засуджений отримав дозвіл на лікування в територіальному закладі охорони здоров’я.

Крім того, виявлено факт безпідставного притягнення 3 засуджених до дисциплінарної відповідальності та їх поміщення в дисциплінарний ізолятор за відсутності доведення в їх діях дисциплінарного проступку.

На усунення цих порушень, прокуратурою області керівнику державної установи “Ірпінський виправний центр (№ 132)” внесено вказівку, у тому числі з вимогою про притягнення винних посадових осіб до дисциплінарної відповідальності, яка на даний час перебуває на розгляді.