У регіонах України наразі не вистачає приватних виконавців - Мін'юст

У регіонах України наразі не вистачає приватних виконавців.

Про це у середу на пресконференції у Херсоні заявила заступник міністра юстиції з питань виконавчої служби Світлана Глущенко, відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу.

«Для того, щоб створити конкурентне середовище кількість приватних виконавців має бути співмірною, хоча б наполовину, до кількості державних виконавців. На сьогодні у нас в державній виконавчій службі фактично працює приблизно 4 тисячі державних виконавців в межах України. Приватних виконавців, тих, які вже працюють реально, 178 осіб, якщо бути точним. Але тих осіб, які вже отримали посвідчення, але ще не приступили до своєї роботи, 260. Звичайно, це ще не та кількість, що потрібна для конкуренції», - зазначила Глущенко.

За її словами, у містах-мільйонниках конкуренція між державними та приватними виконавцями вже є. Наприклад, у Києві вже працює близько 70 приватних виконавців, вони вже є конкурентоспроможними. Реформа у цій сфері вже відбувається і в Одесі та Дніпрі. Але є області, де приватних виконавців - один-три і є такі, де немає навіть жодного. Зокрема, на Херсонщині сьогодні фактично працюють два приватних виконавці.

Як зазначила Глущенко, така кількість приватних виконавців є недостатньою для того, щоб створити рівноцінну конкуренцію державних і приватних виконавців. Саме тому вона їздить останнім часом Україною для того, щоб проводити такі промоакції та популяризувати цю професію, закликає представників юридичної спільноти, які можуть стати потенційними кандидатами у приватні виконавці, поповнювати їх ряди. Наразі також максимально поширюється інформація серед бізнесу, населення, потенційних стягувачів, які отримують рішення суду і думають, до кого звертатися: до державного виконавця чи до приватного. Проте заступник міністра юстиції звертає увагу на те, що приватні виконавці можуть виконувати не всі судові рішення - є рішення, на виконання яких має мандат лише державна виконавча служба.

Приватні виконавці, за її словами, «спритно» виконують рішення про стягнення коштів між фізичними особами, між юридичними особами, їх основні клієнти - банки, фінансові установи.