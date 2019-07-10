Будівництво на Луганщині нової залізничної гілки перейшло в практичну площину

Будівництво залізничної гілки, що має з’єднати колію Кіндрашівська-Нова – Лантратівка з мережею залізниць України, перейшло у практичну площину.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook заступник голови Луганської обласної державної адміністрації Юрій Клименко.

«Це питання визначене серед пріоритетних Урядовою робочою групою. Нагадаю, за поданням облдержадміністрації будівництво залізничної колії внесене до заходів Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року, схваленої розпорядженням Кабінету міністрів України від 30 травня 2018 року № 430-р, та Переліку інвестиційних проектів галузі залізничного транспорту», - повідомив Клименко.

Облдержадміністрацією створена робоча група з питання будівництва залізничної гілки. В ході її першого засідання обговорили питання фінансування будівництва, а також об’єктивні проблеми, які можуть виникнути. Зокрема, зазначена гілка через незначні прогнозні обсяги вантажообігу буде збитковою. За таких обставин АТ «Укрзалізниця» не готова вкладати кошти у гілку, і єдиним виходом є будівництво за кошти державного бюджету.

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“Тому будемо переконувати уряд розглядати питання будівництва гілки не як комерційний, а як соціальний, гуманітарний проект. Адже, східні та північні райони області залишилися без залізничного сполучення з рештою території держави, сільгоспвиробники змушені користуватися послугами автомобільного транспорту, що призводить з одного боку до суттєвого збільшення собівартості продукції, з іншого – до передчасного руйнування мережі автомобільних доріг”, - наголосив чиновник, додавши, що без залізничного сполучення також залишилася Луганська ТЕС у місті Щастя, яка є єдиним виробником електроенергії в області.