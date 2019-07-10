Прем'єр хоче почути на Кабміні пояснення всіх мерів, які проти “чесних платіжок”

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман назвав запровадження урядової ініціативи “Чесна платіжка” ефективним способом повернути на землю всіх “комунальних баронів”, які завищують ціни на тепло і гарячу воду для споживачів.

Про це Глава Уряду сказав в ефірі харківського телеканалу “Simon”, повідомляє Урядовий портал.

“Питання тарифів – чутливе для людей. Це серйозна проблема, яку треба вирішувати. Зауважте: в травні я змусив НАК “Нафтогаз України” знижувати ціни на газ. І що ми побачили? Що ціна на газ знижується! Але ціна на тепло не знижується. Відтак ми почали аналізувати формули теплокомуненерго, побачили, що багато ТКЕ належить офшорам - і це якась нова реальність! Ми побачили, що є штучно завищені ціни і прийняли рішення про запровадження “Чесної платіжки”. Ми обмежили вартість Гкал в 1400 грн. Я кажу мерам: якщо ви бачите, що це мало - будь ласка, виходьте на трибуну Кабміну і переконуйте, чому ціна в вашому місті має бути вищою”, - сказав Гройсман.

Прем’єр-міністр наголосив, що всі дії уряду направлені на захист простих людей. “Ми змусимо комунальних баронів повернутися на землю, і захистимо людей”, - додав Гройсман.