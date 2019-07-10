Гройсман: Об’єднання громад – це їхній розвиток, роз’єднання – стагнація

Одна з найбільш успішних реформ уряду України — децентралізація. Це - запорука розвитку громад, відповідальності їхніх керівників і виконання програм зміни якості життя людей.

Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман в ефірі телеканалу “Simon”, повідомляє Урядовий портал.

“Децентралізація – це будувати дороги, будувати садочок, розвивати культуру тощо. Якщо громади об’єднані - вони розвиваються. Якщо роз’єднані – це стагнація. Всі мають використовувати переваги децентралізації. Всі 100% українців”, - наголосив Гройсман.

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Довідково. Децентралізація запроваджується в Україні з 2014 року. Наразі в Україні створено понад 900 громад, в яких проживають близько 70% населення України. Бюджети об’єднаних громад зросли в середньому вчетверо, і це дозволило реалізувати найбільш затребувані проєкти розвитку територій – від оновлення комунальних систем і об’єктів соціальної інфраструктури до відкриття прозорих офісів надання адміністративних послуг та реконструкції міської інфраструктури. Прем’єр-міністр України, як ідеолог і активний захисник децентралізації, виступає за закріплення децентралізації у Конституції України і називає зміцнення місцевого самоврядування прикладом нового підходу ухвалення рішень, на який є значний попит суспільства.