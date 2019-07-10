Похолодання в Україні: вночі місцями до +2°
Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометценті.
"11 липня хмарна погода з проясненнями. Вночі без опадів, вдень у більшості областей невеликий дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с", - йдеться в повідомленні.
Температура вночі становитиме 8-13°, вдень 17-22°, у південній частині вночі 11-16°, вдень 21-26°.
В Криму грозові дощі, температура вночі 17-19°, вдень 22-24°. В Карпатах дощі, температура вночі 2-7° тепла, вдень 6-11°.
У наступні два дні, 12-13 липня, зберігатиметься мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями короткочасні дощі (13 липня крім центральних та південних областей), грози. Вітер західний та північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 8-13°, на узбережжі морів до 16°; вдень 18-23°, на півдні та сході країни 23-26°; у Карпатах вночі 3-8° тепла, вдень 6-11°.
Упродовж 14-15 липня в західних, північних, місцями центральних областях та на Одещині синоптики прогнозують короткочасні дощі, вдень місцями грози, на решті території без опадів.
Температура вночі 7-13°, вдень 18-24°; у південній частині та східних областях вночі 11-16°, вдень 21-26°.
У Києві та Київській області 11 липня вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура у столиці вночі 9-11°, вдень 18-20°; по області вночі 8-13°, вдень 17-22°.
12-13 липня у Києві очікується мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями короткочасні дощі, грози. Вітер західний та північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 8-13°, вдень 18-23°.
Впродовж 14-15 липня у столиці прогнозують короткочасні дощі, вдень місцями грози. Температура вночі 8-13°, вдень 18-23°.