Похолодання в Україні: вночі місцями до +2°

В Україні у четвер, 11 липня, утримається хмарна погода з проясненнями, вдень у більшості областей очікується невеликий дощ, місцями гроза.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометценті.

"11 липня хмарна погода з проясненнями. Вночі без опадів, вдень у більшості областей невеликий дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с", - йдеться в повідомленні.

Температура вночі становитиме 8-13°, вдень 17-22°, у південній частині вночі 11-16°, вдень 21-26°.

В Криму грозові дощі, температура вночі 17-19°, вдень 22-24°. В Карпатах дощі, температура вночі 2-7° тепла, вдень 6-11°.

У наступні два дні, 12-13 липня, зберігатиметься мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями короткочасні дощі (13 липня крім центральних та південних областей), грози. Вітер західний та північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 8-13°, на узбережжі морів до 16°; вдень 18-23°, на півдні та сході країни 23-26°; у Карпатах вночі 3-8° тепла, вдень 6-11°.

Упродовж 14-15 липня в західних, північних, місцями центральних областях та на Одещині синоптики прогнозують короткочасні дощі, вдень місцями грози, на решті території без опадів.

Температура вночі 7-13°, вдень 18-24°; у південній частині та східних областях вночі 11-16°, вдень 21-26°.

У Києві та Київській області 11 липня вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура у столиці вночі 9-11°, вдень 18-20°; по області вночі 8-13°, вдень 17-22°.

12-13 липня у Києві очікується мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями короткочасні дощі, грози. Вітер західний та північно-західний, 5-10 м/с.

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Температура вночі 8-13°, вдень 18-23°.

Впродовж 14-15 липня у столиці прогнозують короткочасні дощі, вдень місцями грози. Температура вночі 8-13°, вдень 18-23°.