У Бахмуті будують стадіон та облдиспансер

Голова Донецької обласної держадміністрації Павло Кириленко проінспектував у Бахмуті будівництво двох спортивних об'єктів - стадіону та обласного лікарсько-фізкультурного диспансеру.

Про це повідомили в пресслужбі Донецької ОДА.

"Голова Донецької облдержадміністрації Павло Кириленко з робочим візитом відвідав Бахмут та ознайомився з процесом реалізації двох проєктів — Комунального лікувально-профілактичного закладу "Обласний лікарсько-фізкультурнийо диспансер" та стадіону "Авангард", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі проводять реконструкцію дренажної системи та облаштування штучного покриття футбольного поля на стадіоні, який передано з комунальної власності територіальної громади міста Бахмут на баланс Донецького вищого училища олімпійського резерву ім. С.Бубки. Поряд зі стадіоном проводиться оновлення п'ятиповерхового гуртожитку загальною вартістю 27364, 566 тис. грн. Фінансування будівництва здійснюється спільно з Європейським інвестиційним банком за проєктом "Надзвичайна кредитна програма для відновлення України".

Роботи з будівництва спортивного комплексу розпочалися ще в 2018 році і досі тривають. Планується, що КЛПЗ буде включати в себе також гуртожиток та водолікарню з басейном. Площа забудови становить 927, 96 кв. м. Будівля двоповерхова висотою 10, 6 м. Гуртожиток налічуватиме 10 місць з площею забудови 203,29 кв.м.

Будівля водолікарні розрахована на 36 відвідувань у зміну з площею забудови 222,29 кв.м, констатували в ОДА.