У маріупольській поліцейській академії вибухівки не знайшли

У Маріуполі не підтвердилася інформація про мінування будівлі Академії поліції, дорожній рух відновлено.

Про це повідомили в Патрульній поліції Донецької області.

«Інформація про замінування не підтвердилася. Рух відновлено. Вибухотехніки та кінологи, які прибули до будівель через повідомлення про замінування, не знайшли жодних небезпечних предметів», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі вхід до будівель дозволено, тимчасове обмеження руху знято.

Як повідомляв Укрінформ, у Маріуполі 10 липня у зв'язку із повідомленням про замінування будівлі Академії поліції відбувалася евакуація людей та перекриття дорожнього руху до приїзду вибухотехніків.