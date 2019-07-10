У маріупольській поліцейській академії вибухівки не знайшли
Укрінформ
У Маріуполі не підтвердилася інформація про мінування будівлі Академії поліції, дорожній рух відновлено.
Про це повідомили в Патрульній поліції Донецької області.
«Інформація про замінування не підтвердилася. Рух відновлено. Вибухотехніки та кінологи, які прибули до будівель через повідомлення про замінування, не знайшли жодних небезпечних предметів», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що наразі вхід до будівель дозволено, тимчасове обмеження руху знято.
Як повідомляв Укрінформ, у Маріуполі 10 липня у зв'язку із повідомленням про замінування будівлі Академії поліції відбувалася евакуація людей та перекриття дорожнього руху до приїзду вибухотехніків.