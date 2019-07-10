Компанії "Вода Донбасу" повернули світло

«Відновлено електропостачання об'єктів компанії, які було відключено ПрАТ «ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля»на вимогу ДПЗД «Укрінтеренерго» у зв'язку із заборгованістю за спожиту електроенергію», - сказано в повідомленні.

Зазначено, що під'єднали такі об'єкти: Артемівська фільтрувальна станція (забезпечує подачу води до населених пунктів: Бахмут, Соледар, Парасковіївка, Благодатне, Бахмутське, Покровське); Білокузьминівська насосна станція (забезпечує подачу води до населених пунктів: Білокузьминівка, Віролюбівка, Новодмитрівка, Молочарка, Стінки, Іжевка); насосна станція четвертого підйому Другого донецького водопроводу (забезпечує подачу води до населених пунктів: Катеринівка, Клебан-Бик, Зоря, Романівка, Петрівка, Новгородське, Степове, Олександрово-Калинове, Яблунівка, Щербинівка).

У стадії вирішення перебуває питання про відновлення електропостачання резервного електричного вводу насосної станції першого підйому каналу «Сіверський Донець-Донбас», констатували в компанії.

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Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів заборонив застосовувати будь-які обмеження поставок електроенергії комунальному підприємству «Вода Донбасу», що є ключовим постачальником питної води для населених пунктів регіону. У червні, після проведення консультацій з профільними міністерствами та відомствами, було запропоновано рішення надати КП «Вода Донбасу» статус «захищеного споживача», який унеможливлює відключення електрики на об'єктах і підрозділах підприємства.