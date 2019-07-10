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Компанії "Вода Донбасу" повернули світло

Укрінформ
Відновлено електропостачання цілої низки об'єктів КП «Вода Донбасу», відключені на вимогу ДПЗД «Укрінтеренерго» через заборгованість за спожиту електроенергію. Ці об'єкти забезпечують водою понад 20 населених пунктів регіону.
Про це 10 липня повідомили в комунальному підприємстві «Компанія «Вода Донбасу».

«Відновлено електропостачання об'єктів компанії, які було відключено ПрАТ «ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля»на вимогу ДПЗД «Укрінтеренерго» у зв'язку із заборгованістю за спожиту електроенергію», - сказано в повідомленні.

Зазначено, що під'єднали такі об'єкти: Артемівська фільтрувальна станція (забезпечує подачу води до населених пунктів: Бахмут, Соледар, Парасковіївка, Благодатне, Бахмутське, Покровське); Білокузьминівська насосна станція (забезпечує подачу води до населених пунктів: Білокузьминівка, Віролюбівка, Новодмитрівка, Молочарка, Стінки, Іжевка); насосна станція четвертого підйому Другого донецького водопроводу (забезпечує подачу води до населених пунктів: Катеринівка, Клебан-Бик, Зоря, Романівка, Петрівка, Новгородське, Степове, Олександрово-Калинове, Яблунівка, Щербинівка).

У стадії вирішення перебуває питання про відновлення електропостачання резервного електричного вводу насосної станції першого підйому каналу «Сіверський Донець-Донбас», констатували в компанії.

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Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів заборонив застосовувати будь-які обмеження поставок електроенергії комунальному підприємству «Вода Донбасу», що є ключовим постачальником питної води для населених пунктів регіону. У червні, після проведення консультацій з профільними міністерствами та відомствами, було запропоновано рішення надати КП «Вода Донбасу» статус «захищеного споживача», який унеможливлює відключення електрики на об'єктах і підрозділах підприємства.

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