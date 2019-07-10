У Карпатах випав сніг

В Івано-Франківській області, на горі Піп Іван 10 липня падає сніг з дощем.

Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

«Станом на 14:05 10.07.2019 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, сніг з дощем, вітер західний 7-8 м/с. Температура повітря 3°С», - повідомляє пошуково-рятувальний пост.

Фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост/ФБ

Як відомо, гора Піп Іва́н (також Піп Іван Чорногі́рський або Чорна Гора) — одна з найвищих вершин Українських Карпат, з висотою 2020,5 м.