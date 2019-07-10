СБУ блокувала продаж конфіденційної інформації з державних баз даних

“Оперативники спецслужби встановили, що колишній працівник ДПС налагодив протиправний механізм отримання та збуту відомостей з обмеженим доступом, зокрема щодо в’їзду-виїзду громадян за кордон, наявності заборони в’їзду в Україну для іноземців тощо”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що правоохоронці затримали зловмисника у Хмельницькому згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України після спроби чергової передачі даних.

Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 361-2 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, зокрема посадовців, причетних до незаконної діяльності.

Заходи з викриття та блокування протиправного механізму проводились спільно з ДБР під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури України.

Фото: ssu.gov.ua